L'enorme coda fuori dall'anagrafe di via Larga

Due ore d'attesa all'ufficio anagrafe di via Larga, a Milano. Succede, per esempio, venerdì 17 febbraio, ma non è l'unica giornata 'campale' per i cittadini che si mettono in coda per ottenere un certificato. A livello nazionale, si può chiedere un certificato online solo se esente da bollo, nei casi previsti dalla legge, mentre è momentaneamente sospesa la possibilità di richiederlo se occorre pagare.

Così, all'anagrafe centrale di via Larga, si è passati da 1.684 documenti rilasciati nei primi 12 giorni lavorativi del 2022 a 4.723 dello stesso periodo del 2023: un numero più che doppio. Allo stesso modo il tempo d'attesa è quadruplicato da 30 minuti a quasi due ore. Mentre, secondo i dati, il tempo medio di lavorazione di una pratica è rimasto pressoché lo stesso, e si aggira sui 14 minuti.

Lo denuncia Silvia Scurati, consigliera regionale della Lega rieletta con voti raccolti soprattutto nell'hinterland di Milano. "Palazzo Marino - attacca la leghista - ha chiuso due sedi periferiche, quella di via Passerini e quella di via Boifava, con l'obiettivo di potenziare via Larga, dove sono stati spostati i quattro dipendenti della prima, mentre la seconda era senza personale da anni. Beppe Sala dovrebbe investire sul personale dei servizi ai cittadini, piuttosto che cercare 'pr' per spiegare ai milanesi le inverosimili politiche di riduzione del traffico".

Anche csx contro chiusura sedi

La chiusura delle due sedi decentrate non era stata gradita nemmeno da parte di esponenti della maggioranza di centrosinistra, come il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese, coinvolto in quella di via Boifava, secondo cui c'erano quattro dipendenti e uno solo sarebbe stato trasferito in viale Tibladi, principale sede anagrafica della stessa zona. Non solo: Carapellese aveva anche sottolineato che la sede di via Boifava era stata chiusa per riqualificazione e riaperta a metà del 2022: "Prima si investe per riqualificare una sede e sei mesi dopo la si chiude. Siamo in disaccordo, è in aperta contraddizione con il modello della città a 15 minuti".