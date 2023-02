La solita coda notturna di centinaia di persone a Milano

Come capita spesso - ultimamente tutti i lunedì - anche stanotte centinaia di persone hanno affrontato il freddo dell'inverno per mettersi in coda per provare a entrare nell'Ufficio immigrazione di via Cagni, a Milano. Oltre 600 persone, riporta la questura, si sono radunate presso la caserma Annarumma della polizia di Stato, dov'era stato predisposto uno specifico servizio di ordine pubblico. Dopo una calibrata attività di filtraggio, verso le 6.30, il numero previsto di stranieri ha fatto accesso alla struttura per la valutazione delle rispettive istanze - per la richiesta di permessi di soggiorno per motivi umanitari perlopiù - e la restante parte ha abbandonato via Cagni senza particolari problemi.

La fila notturna per cercare di essere ricevuti dagli uffici è l'unica strada che molti migranti hanno per legalizzare la loro posizione sul territorio italiano. Questo perché non esiste modo di prenotare (a meno che lo straniero non sia già ospite di una struttura di accoglienza) e ogni giorno permettono l'accesso di un gruppo limitato di persone rispetto alla quantità di stranieri presenti all'esterno. Anche per questo lunedì 23 gennaio c'erano stati momenti di tensione tra la polizia e un numeroso gruppo di nordafricani in coda. Tanto che gli agenti, in tenuta antisommossa, avevano lanciato fumogeni in strada per disperdere la folla e riportare l'ordine. Da allora è stato installato un sistema di transenne che permette ai poliziotti di gestire meglio la ressa e non si sono ancora verificati disordini particolari.