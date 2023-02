Coda per i permessi di soggiorno, ennesima lite: cinque al pronto soccorso

Altri scontri in via Cagni, in zona Bicocca-Suzzani, nella notte di lunedì 20 febbraio, con cinque uomini e una donna tra i 18 e i 38 anni visitati dai sanitari del 118. È successo poco dopo le due. Secondo quanto riferito, si tratta di un gruppo di migranti che si trovavano accampati nella zona della caserma di polizia presso cui si presentano le domande per la richiesta di asilo.

Non è la prima volta che, nel parchetto adiacente alla caserma, si accendono gli animi. Il problema sta nel fatto che non vengono dati appuntamenti (se non a coloro che dormono in alcune strutture d'accoglienza) e le persone ricevute ogni giorno sono pochissime. Questo comporta il formarsi di code anche molte ore prima dell'apertura degli uffici con conseguenti litigi sull'ordine di fila. E, secondo alcuni, anche una specie di lista d'appuntamenti informale, gestita da alcuni degli stessi migranti.

Nella notte di lunedì è stato necessario l'intervento della polizia per sedare una lite violenta, al termine della quale cinque persone sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso.