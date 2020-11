Milano, caos nella coda per i tamponi alla Multimedica di Sesto: arrivano i carabinieri

Boom di tamponi effettuati si traduce in un boom di risultati da ritirare, quando questi non si possono semplicemente ricevere per mail. Alla Multimedica di Sesto San Giovanni (Milano) la situazione rischiava di sfuggire di mano, con persone in coda da ore e sull'orlo di una crisi di nervi. Tanto che alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare gli animi e riportare la calma.

Coda e momenti di tensione nella fila per i tamponi

È successo giovedì anche se già mercoledì la situazione era stata analoga, come racconta un testimone a MilanoToday. Giovedì a chiedere l'intervento dei militari della Compagnia di Sesto San Giovanni è stato uno degli utenti in coda per ritirare i risultati del tampone per capire al positività o meno al coronavirus.

Nel momento più teso ci sono state urla e assembramenti, ma con l'arrivo delle forze dell'ordine - che oltre a gestire l'ordine pubblico, ha dato una mano agli operatori ospedalieri - la situazione si è tranquillizzata.

L'ospedale si è scusato per i ritardi, provocati dall'elevatissimo numero di tamponi processati. Nei prossimi giorni la stessa struttura dovrebbe velocizzare e raddoppiare la capacità di fare il test per comprendere se il paziente è positivo o no al covid 19.