Coda di diversi chilometri sulla Tangenziale Est di Milano

Traffico particolarmente intenso su alcuni punti delle tangenziali e autostrade intorno a Milano, nella mattinata di lunedì 12 aprile, primo giorno di zona arancione per la Lombardia. Sull'A50, tangenziale ovest, proveniendo dall'autostrada A1 (Bologna-Milano) verso l'interconnessione con la A7 (Milano-Genova), vengono segnalate code a tratti per circa undici chilometri.

Lo stesso, sempre in tangenziale ovest, tra Milano Lorenteggio e Cusago in direzione nord per circa tre chilometri e tra Milano Gallaratese e Corsico in direzione sud per circa nove chilometri.

Situazione particolarmente critica di traffico, invece, sulla tangenziale est di Milano, dall'interconnessione con l'A1 a viale Forlanini-Linate, per oltre quattro chilometri: fin dalle otto meno dieci si procede a passo di lumaca, con le auto quasi ferme in coda.