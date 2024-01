Codacons lancia un'azione collettiva per chiedere il rimborso del pandoro di Chiara Ferragni

Codacons lancia un’azione collettiva contro Chiara Ferragni, con l’obiettivo di far ottenere ai consumatori che hanno acquistato il pandoro Balocco il rimborso delle somme pagate. È proprio da Codacons che è nato lo scandalo legato al dolce natalizio su cui la magistratura sta indagando per truffa aggravata.

“A seguito della decisione della procura di Milano di indagare l’influencer per il reato di truffa aggravata a danno dei consumatori, si spiana la strada per una azione collettiva da parte di tutti i soggetti danneggiati dai presunti illeciti per cui procede la magistratura”, spiega l’associazione che mira a far ottenere rimborsi per un totale di 1,65 milioni di euro. Si tratta di un valore calcolato sulla base degli oltre 290mila pandori venduti nel 2022 a cui si sottrae il prezzo di un normale pandoro Balocco. Per la precisione, il dolce senza griffa avrebbe avuto un prezzo per il consumatore di 3,68 euro. Quello brandizzato Ferragni di 9,37 euro. Quindi, la richiesta consisterebbe in un rimborso pari a 5,69 euro ad acquirente.

Codacons fa sapere che chi ha comprato il pandoro Pink Christmas, anche senza essere in possesso di scontrino, può aderire all’azione chiedendo il rimborso e delegando l’associazione a rappresentarli inviando un’email all’indirizzo info@codacons.it. “Intanto l’associazione, che si costituisce oggi parte offesa nell’indagine della magistratura, chiede alla procura di Milano di partecipare all’imminente interrogatorio di Chiara Ferragni, allo scopo di porre domande specifiche all’influencer nell’interesse dei consumatori lesi”, conclude Codacons.