Maxi code di stranieri in via Cagni, Sala: "Prefetto e questore al lavoro"

"Bisogna vedere che tipo di soluzioni possono arrivare. Ci stanno lavorando". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala a proposito della situazione di via Cagni, dove tutti lunedì, davanti alla caserma Annarumma della polizia di Stato, si forma una maxi fila di persone che nonostante il freddo aspettano per ore e ore di poter entrare nell'ufficio immigrazione per la richiesta di permesso di soggiorno, soprattutto per motivi umanitari.

“Ho sentito il prefetto, Renato Saccone - ha affermato il primo cittadino a margine della presentazione del libro 'Demetrio' di Marco Pogliani al Teatro Franco Parenti -. Si possono fare alcune cose, ci stanno lavorando lui e il questore. Punto uno: vedere se si possono mettere più agenti. Punto due: verificare se le situazioni di particolare fragilità, come le donne incinta, possono essere indirizzate altrove. Punto tre: è più complesso e vale la pena di vedere se si può realizzare, il sistema potrebbe funzionare tramite prenotazioni? Questo è quello che mi ha detto il prefetto, bisogna vedere che tipo di soluzioni possono arrivare. Ci stanno lavorando. Anche un po’ questa attenzione mediatica ha portato al fatto che secondo me qualcosa si sta muovendo”.

Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio alcuni momenti di tensione con la polizia si erano verificati dopo che davanti alla caserma Annarumma si era formata una coda di circa 800 persone. Anche il 6 febbraio e il 23 gennaio centinaia di stranieri avevano atteso in fila di notte. Il 23, in particolare, gli agenti, in tenuta antisommossa, avevano lanciato fumogeni in strada per disperdere la folla e riportare l'ordine. Da allora è stato installato un sistema di transenne che permette ai poliziotti di gestire meglio la ressa e non si sono ancora verificati disordini particolari, anche se continuano i disagi per le persone costrette ad aspettare per ore al buio e al gelo.