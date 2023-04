Casse in tilt: code monstre all'Esselunga

Caos all'Esselunga di via Rubattino. A causa di un problema alle casse, nel supermercato si sono formate lunghe code. L'accaduto nella serata di lunedì 3 aprile, poco prima delle 20.

"Siamo tutti bloccati in fila - scrive un lettore -, perché sono saltati i terminali. Mai vista una cosa del genere". A confermare la circostanza anche il personale del punto vendita che sconsiglia di andarci per fare la spesa, spiegando come tutte i pagamenti elettronici alle casse siano al momento impossibili.

All'Esselunga di via Rubattino è invece consentito pagare in contanti, ma vista la confusione creata dal malfunzionamento, è comunque preferibile recarsi in un altro supermercato.