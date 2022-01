La colf infedele che ha rubato 100mila euro ai suoi datori di lavoro

Tradita da un sacco nero dell'immondizia. E da quella porta aperta senza nessun segno di effrazione. Una donna di 45 anni, una collaboratrice domestica dello Sri Lanka, senza precedenti, è stata fermata giovedì dalla polizia a Milano perché sospettata di aver rubato gioielli per 100mila euro nella casa in cui lavorava.

Per lei i guai sono iniziati mercoledì, quando i proprietari dell'appartamento - un'abitazione in via Edolo, alle spalle della stazione - sono tornati dalle vacanze di Natale e hanno notato che la cassaforta era aperta, ma vuota, e che dai cassetti erano spariti monili, orologi, collane e altri oggetti preziosi.

Controllando porte e finestre, i due si sono accorti che non c'era nessun segno di effrazione, prova evidente che chi era entrato in casa non aveva avuto bisogno di forzare l'ingresso. Guardando le immagini registrate dalle telecamere del palazzo, la coppia ha poi notato che il giorno precedente la colf era uscita dall'edificio con un sacco nero dell'immondizia, nonostante il condominio sia dotato di un locale dedicato proprio alla pattumiera.

Le due vittime hanno così segnalato i sospetti ai poliziotti delle Volanti, che sono tornati a casa dei due poche ore dopo, quando la 45enne si è ripresentata al lavoro e, praticamente in contemporanea, nell'appartamento è ricomparso uno degli orologi rubati. A quel punto, gli agenti hanno deciso di perquisire l'abitazione della collaboratrice domestica della coppia - che vive in via Vincenzo da Seregno - e lì hanno sequestrato altri gioielli, verosimilmente rubati, carte di credito non sue e contanti. Il bottino rubato ai suoi datori di lavoro - per un valore di 100mila euro - non è invece stato trovato.

Approfondendo gli accertamenti sulla 45enne, gli investigatori hanno anche verificato che dal 2011 a oggi la donna era più volte stata allontanata - ma mai denunciata - dalle famiglie presso cui lavorava dopo che in casa erano spariti oggetti preziosi. Giovedì, dopo la perquisizione, la colf è stata quindi sottoposta a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di ricettazione ed è stata indagata per il furto nell'appartamento della coppia, che lei stessa ha poi confessato.