Gli rubano la collana da 500 euro. Li insegue e prova a farsela ridare

Hanno avvicinato un giovane per rubargli la collana del valore di circa 500 euro, ma lui, insieme ad un amico, li ha inseguiti e ha cercato (invano) di farsela restituire. E' successo a Milano, in via Tadino, venerdì in tarda serata.

La vittima è un ragazzo italiano di 27 anni. A lui e all'amico si sono avvicinati due uomini, presumibilmente nordafricani stando alla descrizione fornita. Uno li ha distratti mentre l'altro strappava la collana al 27enne. La vittima e l'amico si sono messi all'inseguimento dei malviventi e li hanno raggiunti poco distante. Ma i due non erano più soli: a dar loro manforte un gruppo di connazionali che, in breve, hanno respinto il tentativo di rientrare in possesso della collana.

Al 27enne non è rimasto altro da fare che avvertire la polizia, che indaga sull'episodio.