Cologno, guida vicino alla metro con la droga addosso (e in casa ha proiettile): arrestato

Stava guidando vicino alla fermata della metropolitana di Cologno Sud quando i carabinieri l'hanno fermando trovandogli addosso nove panetti di hashish e traendolo quindi in arresto. L'accaduto domenica pomeriggio.

A finire in manette un 49enne italiano residente a Pessano con Bornago, disoccupato e con pregiudizi di polizia (per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio di stupefacenti). Dopo aver fermato la sua auto, una Fiat Grande Punto, i militari gli hanno trovato 866 grammi di hashish.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, attraverso la quale sono stati rinvenuti materiali per confezionamento dello stupefacente e un proiettile calibro 7.65. Il 49enne dopo l'arresto in flagranza è stato condotto al carcere di Monza, in attesa della convalida.

Sempre a Cologno, in via Trento, lo scorso 30 settembre due uomini erano finiti in manette dopo che all'interno di un appartamento la polizia aveva scoperto una base di spaccio.