La donna che cammina in centro con la body cam e due coltelli nel gilet da pesca

Videocamera e due lame. Una donna di 45 anni, cittadina italiana, è stata denunciata giovedì scorso a Bresso dopo essere stata trovata in giro per la città con due coltelli.

Per lei i guai sono iniziati quando una pattuglia della polizia locale l'ha notata mentre passeggiava in centro a volto quasi completamente coperto e con una body cam fissata su un gilet da pescatore. Appena si è accorta che i vigili si stavano avvicinando a lei, la 45enne ha spento la camera e ha cercato di far perdere le proprie tracce, senza però riuscirci.

Fermata e perquisita, è stata trovata in possesso di un coltello a scatto e di un moschettone con una lama, entrambi sequestrati. Lei, che non ha fornito nessuna spiegazione per il possesso delle armi, è stata indagata a piede libero.