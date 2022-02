Duomo, entra in un bar con un coltellaccio: fermato

È entrato in un bar con un coltello dalla lama di 30 centimetri, spaventando il dipendente. Ma è stato fermato dai militari di Strade Sicure che lo hanno consegnato alla polizia di Stato. L'episodio intorno alle 22.30 di sabato 5 febbraio in piazza Duomo.

A lanciare l'allarme è stato il barista, il quale, in apprensione per la presenza di una persona armata all'interno del proprio locale, ha chiesto aiuto agli alpini del raggruppamento Lombardia Trentino alto Adige a comando Nizza Cavalleria, già presenti sul posto.

L'uomo, che comunque non era agitato né stava minacciando nessuno, è stato prontamente bloccato e poi affidato agli agenti di polizia che lo hanno portato in commissariato per accertamenti, anche perché non aveva con sé i documenti.