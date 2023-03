L'uomo che gira in un parco con eroina e un coltellaccio da cucina

Si trovava in un parco di Milano con un involucro pieno di eroina e un coltellaccio da cucina, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia di Stato.

A finire in manette un 34enne marocchino con precedenti. Gli agenti del commissariato Mecenate nei giorni scorsi lo hanno riconosciuto e hanno visto che incontrava un altro uomo nel parco.

Dopo essersi accorto della presenza dei poliziotti, il pusher ha cercato di nascondere un involucro, ma è stato fermato. All'interno del pacchetto sono stati trovati 16 grammi di eroina. Il 34enne, inoltre, aveva con sé un grosso coltello da cucina e 235 euro in contanti. Per lui a quel punto è scattato l'arresto per spaccio.