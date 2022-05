Blocca la strada e si punta coltello alla gola: fermato col taser

Ha preso un coltello da panettiere dal bar, è uscito in strada e ha iniziato a urlare puntandoselo alla gola. Dopo pochi minuti è stato neutralizzato da due scariche di taser della polizia. L'accaduto nella mattinata di lunedì 23 maggio, intorno alle 10, in corso Italia, all'altezza del 14.

L'uomo - che non è ancora stato identificato perché non aveva documenti con sé, ma che è un giovane europeo - si trovava al Dudi Cafè quando ha iniziato a molestare i clienti. Poi ha preso un coltello da panettiere, è uscito in strada e ha urlato frasi senza senso, minacciando di farsi del male. "Me voy a matar", ha detto più volte (in italiano "mi uccido"), pretendendo poi che venisse chiamata la "polizia di Roma".

Sul posto sono accorse le volanti, ma lui non ha desistito, continuando a puntarsi il coltello seghettato alla gola e cercando di scappare tra le auto e il tram di passaggio. Gli agenti a quel punto lo hanno intercettato e bloccato con il taser. Una prima scarica lo ha fatto accasciare, ma ancora con il coltello in mano. Per questo gli è stata data anche una seconda scarica, che lo ha neutralizzato, consentendo agli agenti di disarmarlo.