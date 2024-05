Impugna un coltello e minaccia medici e infermieri del Niguarda

Prima ha estratto un coltello e minacciato medici e infermieri del pronto soccorso, poi ha rivolto la lama verso di sé procurandosi dei tagli sulle braccia. Infine è stata immobilizzata dai poliziotti col taser. Attimi di paura nella mattinata di domenica all’ospedale di Milano Niguarda dove una ragazza di 27 anni ha dato in escandescenze.

Tutto è successo poco prima delle 6, come riferito dalla questura. È stato il personale dell’ospedale a chiamare il 112 segnalando quello che stava accadendo nella sala d’attesa della struttura di via Majorana. Una volta arrivati sul posto i poliziotti hanno cercato di convincere la ragazza a gettare il coltello, ma ha la 27enne ha iniziato a procurarsi delle ferite. Le forze dell’ordine hanno utilizzato il taser immobilizzando la donna e togliendole il coltello dalle mani.

Successivamente è stata medicata dal personale medico dell’ospedale e dimessa. Per lei è scattata una denuncia per minaccia grave.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.