Gira nel parco con un coltello "per evitare di essere aggredio": denunciato

Aveva in tasca un coltellaccio con una lama lunga 19 centimetri e per lui è scattata una denuncia. Un uomo di 48 anni è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere dai carabinieri. È successo nel pomeriggio di martedì 6 giugno nei pressi del Parco Nord a Cinisello Balsamo, hinterland nord di Milano.

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi di quello che stava accadendo e a segnalare il tuto al 112. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni che hanno bloccato il 48enne in via Gorki. L'uomo - una vecchia conoscenza dei carabinieri, disoccupato - non ha fornito alcuna spiegazione alle forze dell'ordine, ha solo precisato di essere in possesso dell'arma per evitare di "essere aggredito".

Stando a quanto appreso da MilanoToday non il 48enne non ha aggredito né minacciato nessun passante. L'arma è stata sequestrata mentre per lui è scattata una denuncia in stato di libertà.