Le nascondono coca in auto, la comandante della locale riceverà 100mila euro

Lia Vismara riceverà 100mila euro come risarcimento da parte di Salvatore Furci. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Milano, Elisabetta Canevini. Vismara, comandante della polizia locale di Corbetta, secondo le indagini della procura di Milano, era stata vittima di Furci, ex comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio, che aveva piazzato della cocaina nella sua auto nel tentativo di incastrarla per vendicarsi.

Furci invece è stato condannato a 8 anni di carcere. Il fatto, stando alle indagini, sarebbe avvenuto nel gennaio 2020, Furci aiutato da un complice avrebbe piazzato cinque dosi di cocaina nell'auto di Vismara per vendicarsi, è l'ipotesi, del suo licenziamento.

"Sono contenta, perché dopo due anni si è conclusa una vicenda che si è trascinata con risvolti che ci hanno fatto patire parecchio", ha dichiarato in aula Lia Vismara. "Ottimo lavoro del pm - ha aggiunto Vismara - . È encomiabile per come sia riuscito a ribaltare la situazione. Era una cosa insperabile dato che ero accusata di reati pesanti. Non credo però che sia finita qui".

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha dato la notizia alla sua città su Facebook. "Carissimi concittadini - ha scritto - dopo due anni di calunnie e fango ora finalmente la nostra città riabbraccia la luce della verità e della giustizia. Un’ottima notizia per tutta la nostra comunità e per le persone che ci stimano e che che ci sono state vicine. Oggi il tribunale di Milano ha condannato a 8 anni di carcere e a 33 mila euro di multa l'ex vigile Salvatore Furci, accusato dalla Dda di Milano di aver incastrato la nostra comandante della polizia Locale nascondendole della droga in auto. Questo col scopo di infangare, denigrare, e cercare di distruggere persone integerrime e rette con mezzi meschini e vergognosi".