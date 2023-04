Berlusconi "sta meglio" secondo i famigliari

Si sono susseguite diverse visite al San Raffaele, giovedì 6 aprile, al capezzale di Silvio Berlusconi, ex premier e leader di Forza Italia ricoverato da mercoledì dopo una severa crisi respiratoria.

Il fratello Paolo Berlusconi è uscito poco dopo le 17 e si è fermato a parlare con i giornalisti in attesa spiegando che il fratello Silvio "sta riposando. Siamo più sollevati, c’è un miglioramento. Siamo fiduciosi. Consapevoli che è curato nel migliore dei modi, questo ci dà la garanzia che sia trattato molto bene. Quindi siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello ne uscirà più forte di prima". Il figlio Pier Silvio, invece, si è limitato a dire "è un leone". In ospedale, in serata, è giunto anche Adriano Galliani, a lungo amministratore delegato del Milan e ora numero 1 del Monza calcio.

"Mi auguro che il presidente Berlusconi si riprenda presto. Ha superato tantissime crisi, ha una tempra da leone. Spero di avere presto buone notizie", ha detto il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm".

Come sta Berlusconi: il bollettino del San Raffaele

"Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica". È stato l'ospedale San Raffaele, con una nota diramata nel primo pomeriggio di giovedì, a fornire le prime notizie ufficiali sulle condizioni di salute del patron di Mediaset.

Della leucemia che ha originato la polmonite, continua il bollettino medico, "è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta". "La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti", conclude la nota dell'ospedale.