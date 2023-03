Cos'ha detto il fratello di Daniele Scardina sulle condizione del pugile

A distanza di giorni, il fratello di Daniele Scardina parla sulle condizioni del pugile. King Toretto, com'è noto, "continua silenziosamente a lottare per vincere la battaglia", ha scritto Giovanni Scardina su Daniele, colto da un malore lo scorso 28 febbraio e attualmente in coma farmacologico presso la clinica Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono sempre gravi, ma stabili.

"La famiglia Scardina ringrazia i medici - fa sapere il fratello Giovanni - che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani". Il fratello di Scardina ha poi chiesto di pregare per Daniele: "Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la fede".

King Toretto Scardina era stato colto da un malore mentre si trovava in una palestra a Buccinasco, in provincia di Milano. Aveva interrotto l'allenamento perché si sentiva poco bene, avvertendo un dolore all'orecchio e poi alla gamba, prima di perdere i sensi. Si stava allenando in vista del prossimo match che era previsto il 24 marzo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. La prognosi del pugile resta riservata.

Chi è Daniele Scardina (King Toretto)?

Scardina è molto noto per alcune partecipazioni televisive e per essere stato il fidanzato di Diletta Leotta. Il 26 febbraio 2021 il 30enne aveva conquistato il titolo intercontinentale WBO categoria super medi, mettendo k.o. all'ottavo round il campione in carica Ricardo Nunez. Il 13 maggio 2022, affronta il connazionale Giovanni De Carolis mettendo in palio il titolo WBO, subendo la prima sconfitta in carriera per TKO. Daniele Scardina poi ha partecipato anche alla trasmissione Ballando con le Stelle come concorrente, classificandosi al quarto posto ed è il volto di diversi brand.

King Toretto comincia a fare sul serio con i guantoni a 15 anni. Il ragazzo, nato a Rozzano (Milano) ma di origini siciliane, va negli Stati Uniti, New York e Miami, per allenarsi come professionista con Dino Spencer. Diventa membro della Chiesa evangelica pentecostale di Dio di Miami. Un investimento, quello della gavetta nella 5th Street Gym, che porta i suoi frutti. Nel 2013, a 21 anni, vince il Guanto d'oro e partecipa alle World Series of Boxing e alla Talent League. Nel marzo 2019 vince il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation. Prima del titolo intercontinentale WBO e della sconfitta con De Carolis.

Da allora, Scardina non combatteva. Martedì stava facendo una sessione di guanti: nel mirino di King Toretto c'era il match di debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano. Poi il drammatico malore e il viaggio a sirene spiegate verso l'ospedale di casa, a Rozzano. Il suo palazzetto, il suo ring, per la battaglia più importante.