Cos'è successo a Daniele Scardina?

Il pugile Daniele Scardina avrebbe avuto un'emorragia celebrale. 'King Toretto', com'è noto a molti appassionati, è in condizioni stabili dopo l'intervento d'urgenza al cervello presso l'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). Il malore è avvenuto al temine degli allenamenti, negli spogliatoi della palestra Fit Square di Buccinasco (Milano). "Abbiamo parlato con il medico, ci ha detto che il ragazzo è stabile, che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare e basta", ha spiegato Salvatore Cherchi, promoter dell'atleta, fuori dal nosocomio. "L'intervento è riuscito - ha confermato il manager -, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza".

Secondo il professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica. "Nell'ambito di tutti gli sport ci possono essere problematiche relative a delle concussioni cerebrali dovute ad accelerazioni e decelerazioni - ha spiegato -, perché è sufficiente conoscere l'anatomia per sapere che ci sono queste vene a ponte che in seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e produrre quelli che vengono chiamati ematomi sottodurali o emorragie cerebrali". Una condizione, questa, che può verificarsi "non soltanto nel pugilato, ma in qualsiasi tipo di sport". Su eventuali possibili cause, Sturla ha aggiunto che "basta un movimento brusco del capo per poter dare una torsione di queste vene a ponte e produrre un'emorragia".

Chi è Daniele Scardina (King Toretto)?

Scardina è molto noto per alcune partecipazioni televisive e per essere stato il fidanzato di Diletta Leotta. Il 26 febbraio 2021 il 30enne aveva conquistato il titolo intercontinentale WBO categoria super medi, mettendo k.o. all'ottavo round il campione in carica Ricardo Nunez. Il 13 maggio 2022, affronta il connazionale Giovanni De Carolis mettendo in palio il titolo WBO, subendo la prima sconfitta in carriera per TKO. Daniele Scardina poi ha partecipato anche alla trasmissione Ballando con le Stelle come concorrente, classificandosi al quarto posto ed è il volto di diversi brand.

King Toretto comincia a fare sul serio con i guantoni a 15 anni. Il ragazzo, nato a Rozzano (Milano) ma di origini siciliane, va negli Stati Uniti, New York e Miami, per allenarsi come professionista con Dino Spencer. Diventa membro della Chiesa evangelica pentecostale di Dio di Miami. Un investimento, quello della gavetta nella 5th Street Gym, che porta i suoi frutti. Nel 2013, a 21 anni, vince il Guanto d'oro e partecipa alle World Series of Boxing e alla Talent League. Nel marzo 2019 vince il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation. Prima del titolo intercontinentale WBO e della sconfitta con De Carolis.

Da allora, Scardina non combatteva. Martedì stava facendo una sessione di guanti: nel mirino di King Toretto c'era il match di debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano. Poi il drammatico malore e il viaggio a sirene spiegate verso l'ospedale di casa, a Rozzano. Il suo palazzetto, il suo ring, per la battaglia più importante.

Tanti messaggi di sostegno per Scardina

"Siamo in apprensione per lo stato di salute dell'amico Daniele Scardina, è un giovane pugile e speriamo si riprenda presto", ha detto il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, già pluricampione olimpico, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento 'The Arena', commentando le condizioni del pugile. "Mi auguro che Daniele - ha dichiarato il campione del mondo Iska (International Sport Kickboxing Association), Mattia Faraoni - possa tornare in salute il più presto possibile, che vada tutto per il meglio e che i suoi sogni tornino a vivere. Spero possa raccontare che è stata solo una brutta esperienza, un brutto ricordo. Gli rivolgo un sincero in bocca al lupo".