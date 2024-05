Hamis oggi sarà interrogato mentre migliora il poliziotto Di Martino

Hasan Hamis, 37 anni e una vita sempre ai margini della legalità da un lato. Christian Di Martino, 35 anni e una vita spesa al servizio degli altri con la divisa della polizia di Stato. Due mondi distanti migliaia di chilometri quanti separano il Marocco, paese d'origine del trentasettenne, e Ischia (Napoli), comune d'origine del poliziotto in servizio alle Volanti di Milano.

Due universi che si sono incrociati tra le 23.20 di mercoledì e la mezzanotte di giovedì, nella stazione ferroviaria di Milano Lambrate, mischiandosi indelebilmente quando la lunga lama impugnata dal marocchino ha penetrato la divisa prima e il torace poi del vice ispettore, capopattuglia della volante Zara 4° turno. Tre coltellate che hanno mandato Di Martino d'urgenza all'ospedale Niguarda, a lottare per la sopravvivenza. E che, probabilmente, con la pesante accusa di tentato omicidio, segnano il destino anche di Hamis, che dopo una lunga sfilza di reati commessi in Italia aveva più volte ricevuto decreti di espulsione senza mai essere davvero rimpatriato.

Venerdì Hamis sarà davanti al giudice per la convalida del suo arresto. Il pm Maura Ripamonti ha già chiesto che resti in carcere perché la pericolosità del trentasettenne è evidente guardando il suo curriculum criminale. Spesso trovato armato di coltelli, ha precedenti per droga, lesioni, rapine, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Senza andare lontano nel tempo, appena tre giorni prima dell'accoltellamento in stazione, era stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria bolognese. Con un rasoio in mano stava prima infastidendo e minacciando i passeggeri su un treno Italo e aveva continuato a brandirlo davanti ai poliziotti.

Sempre venerdì, fonti ospedaliere dal Niguarda, dicono che il paziente Di Martino ha passato una notte tranquilla. Le sue condizioni stabili ma la prognosi rimane riservata. Ora, come da prassi, si comincerà gradualmente a valutare la prima risposta agli stimoli. E poi si procederà con un lento e graduale risveglio. Ha subito un lungo intervento perché la lama di 20 centimetri ha centrato rene e duodeno, oltre ai grandi vasi del torace e dell'addome. Durante l'operazione ha subito cinque arresti cardiaci e ha avuto bisogno di 70 trasfusioni, tra sacche di sangue e plasma, per restare in vita. Accanto a lui, oltre ai colleghi delle forze dell'ordine, la compagna, la madre e il padre, un poliziotto in pensione.