Come sta Daniele Scardina, le ultime notizie sul pugile (che è ancora in coma farmacologico)

Una piccola fiammella di speranza. Sembrano in lieve miglioramento le condizioni di Daniele Scardina, il pugile 30enne colpito da un malore martedì scorso al termine di un allontanamento alla palestra Fit Square di Buccinasco. A parlare del suo stato di salute è stato Alessandro Cherchi, il promoter di "King Toretto" che da anni cura e organizza i suoi eventi. Parlando all'Ansa ha spiegato che "Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio".

"Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale", ha chiarito. "Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza - ha proseguito Cherchi -. Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la tac è risultata positiva. Al momento i test non hanno ancora evidenziato le possibili cause del malore ma ci sarà tempo per capirlo. Daniele - ha concluso - deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio".

Nei giorni scorsi a ipotizzare quale potesse essere la causa del malore era stato Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica. "Nell'ambito di tutti gli sport ci possono essere problematiche relative a delle concussioni cerebrali dovute ad accelerazioni e decelerazioni - aveva spiegato il dottore -, perché è sufficiente conoscere l'anatomia per sapere che ci sono queste vene a ponte che in seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e produrre quelli che vengono chiamati ematomi sottodurali o emorragie cerebrali".

Una condizione, questa, che può verificarsi "non soltanto nel pugilato, ma in qualsiasi tipo di sport". Su eventuali possibili motivi, Sturla ha aggiunto che "basta un movimento brusco del capo per poter dare una torsione di queste vene a ponte e produrre un'emorragia".