Commando insegue e ferisce un uomo a colpi di pistola

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo che un commando l'ha inseguito e gli ha sparato. L'accaduto nella mattinata di martedì 11 luglio a Seregno (Monza e Brianza). Il gruppo di aggressori ha tallonato l'auto della vittima per almeno 500 metri sparando a tutto spiano. Almeno due dei colpi hanno centrato il 56enne.

Il commando, che ha lasciato a terra decine di bossoli, è poi riuscito a guadagnare la fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno. La vittima della sparatoria, di origini calabresi e residente a Seregno, è stata trasportata all'ospedale di Desio.

Poco prima l'inseguimento era partito in via Wagner all'altezza di via alla Porada, per poi finire circa 500 metri più avanti, all'angolo con via Locatelli. L'auto su cui viaggiava il 56enne, una Fiat Punto grigia, ha finito la sua corsa schiantandosi prima contro un furgone e poi contro un albero, sempre in via Wagner.

L'uomo non correrebbe pericolo di vita: sarebbe stato raggiunto da 5 colpi, di cui due, quelli più gravi, alla schiena. In caserma un commerciante che ha il negozio affacciato su via Wagner è stato ascoltato come testimone. In corso le indagini per individuare i fuggitivi.