Qatargate, la commercialista di Panzeri non verrà consegnata al Belgio

Potrà rimanere in Italia Monica Rossana Bellini, la commercialista dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri, arrestata nel Milanese lo scorso 17 gennaio, su mandato d'arresto europeo emesso dai magistrati belgi nell'ambito dell'inchiesta sul caso 'Qatargate'. A deciderlo la corte d'Appello di Milano respingendo la richiesta della giustizia belga che per la professionista aveva emesso un mandato d'arresto europeo.

Martedì 9 maggio i giudici hanno revocato per Bellini anche il divieto di espatrio, che era l'ultima misura che pendeva a suo carico. Per i magistrati milanesi, infatti, gli atti d'accusa con i quali i magistrati belgi hanno chiesto la consegna di Monica Rossana Bellini sono stati "formulati in maniera assai vaga" e gli stessi giudici di Bruxelles, di fronte alle richieste di chiarimenti dei magistrati milanesi, hanno opposto un "persistente silenzio". Lo si legge in un passaggio delle motivazioni con le quali la consegna della commercialista è stata respinta dalla Corte d'Appello di Milano.