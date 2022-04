Commercialista sequestrato nel suo studio e rapinato per il debito di un suo cliente

Aveva deciso che quei soldi dovesse darglieli il commercialista. Aveva scelto di rivalersi, per quel presunto debito, su di lui. E così gli ha fatto vivere una serata d'inferno, prima di essere incastrato però dalla sua stessa vittima. Un uomo di 42 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato sabato mattina a Milano con l'accusa di estorsione dopo aver preteso 10mila euro da un 37enne, senza nessun motivo.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, venerdì sera il 42enne si sarebbe presentato nello studio del professionista e gli avrebbe chiesto 10mila euro in contanti, soldi che - a suo dire - erano il debito contratto con lui da un cliente del commercialista. Quando l'uomo ha spiegato di non aver denaro con sé, l'aggressore lo ha sequestrato nel suo ufficio e rapinato di carte di credito e chiavi della macchina per poi costringerlo a salire proprio a bordo della sua auto per andare in banca a prelevare mille euro.

Dopo qualche ora, il commercialista è stato liberato dal sequestratore, che però gli ha dato appuntamento per il mattino successivo in un bar di via Filzi per farsi consegnare il resto del denaro. A quel punto, il 37enne ha allertato la polizia e sabato mattina gli agenti si sono appostati fuori dal locale, dove il 37enne ha dato all'uomo 2mila euro in una busta. Appena ha intascato i soldi, l'estorsore è stato immediatamente bloccato e ammanettato dai poliziotti. Deve anche rispondere delle accuse di sequestro di persona e rapina.