Il commercialista di Milano che ha portato all'estero 85 milioni di euro

Una maxi frode da 85 milioni di euro il cui regista era un commercialista di Milano è stata scoperta dalla guardia di finanza di Bra (Cuneo), che condotto l'indagine (denominata 'Muraglia di Carta'), coordinata dalla procura di Asti. Il professionista è stato arrestato. Ai domiciliari i suoi quattro complici: due cinesi e due marocchini (questi ultimi fratelli).

L'indagine ha preso il via da un controllo fiscale a un imprenditore cinese che vive a Bra: i finanzieri hanno scoperto che emetteva fatture per operazioni inesistenti e faceva parte di una rete di 6 società 'cartiere', con titolari prestanome cinesi. Il denaro, attraverso queste società, veniva trasferito verso vari Paesi esteri, soprattutto la Cina. Circa 300 le imprese, sparse su tutto il territorio nazionale, che hanno ottenuto benefici dalla frode, dichiarando le fatture per operazioni inesistenti in modo da ridurre le imposte da versare.

Il ruolo dei due marocchini era quello di provvedere alle dichiarazioni amministrative come quella di avvio delle attività per le imprese cartiere, compilandole con dati palesemente falsi. Il commercialista milanese è risultato il regista di tutta l'operazione, e tra l'altro risultava sconosciuto al fisco dal 2001.

Secondo i calcoli, le somme trasferite all'estero dalle 6 società cartiere sarebbero di oltre 85 milioni di euro, pari a quanto sequestrato dai finanzieri. Gli arrestati rispondono di autoriciclaggio.