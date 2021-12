Il commercialista che truffa un'anziana per quasi mezzo milione

Aveva truffato un'anziana approfittando del suo deficit psichico, riuscendo ad appropriarsi di quasi mezzo milione di euro. Ma è stato scoperto e arrestato dalla guardia di finanza. A finire in manette un commercialista di Busto Arsizio, comune del Varesotto al confine con l'hinterland di Milano.

Il professionista è stato tratto in arresto su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo era già stato denunciato dai familiari della vittima, deceduta nel febbraio 2017 e nonostante fosse stato sospeso dall'ordine aveva continuato a svolgere la propria attività.

In base alle indagini svolte dalle fiamme gialle, è emerso come il commercialista, nel periodo tra giugno 2015 e gennaio 2018, avesse abusato delle condizioni di deficit psichico dell’84enne (certificate), inducendola a sottoscrivere una procura generale in suo favore. In qualità di procuratore generale dell’anziana, poi, attraverso prelievi in contanti, emissione di assegni e disinvestimenti, eseguiti anche successivamente al decesso della signora, si è appropriato di un totale di 357mila euro.

Con i proventi illeciti l'uomo aveva creato un’attività imprenditoriale di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche, stipulato due polizze vita intestate a se stesso e comprato monete antiche di elevato valore. Per mascherare e rendere difficoltosa l’identificazione della provenienza del denaro di cui si era appropriato indebitamente, il commercialista bustocco lo aveva 'pulito' investendolo in attività economiche regolari schermandosi dietro società di fatto sotto il suo controllo.

Nel corso delle indagini, inoltre, sono emerse anche alcune emissioni di fatture per operazioni inesistenti, attuate dal professionista in concorso con un’altra persona. Dopo l'arresto l'uomo, colpito da un sequestro preventivo di 85mila euro, è stato condotto in carcere.