L'ex commerciante d'auto che trafficava 100 chili di droga al mese

Dalle auto alla droga. Dagli affari con le macchine al business del "fumo". Un ex commerciante d'auto, un 50enne milanese, è stato arrestato lunedì dai carabinieri perché accusato di rifornire diverse regioni del Nord Italia di hashish e marijuana con carichi che, solo in Veneto, variavano tra i 50 e 100 chili al mese.

Gli spacciatori che ricevevano la droga dal 50enne, stando a quanto ricostruito dai militari, erano dislocati in Lombardia, Veneto, Piemonte, fino in Toscana. L'uomo ora è in carcere a Milano, su mandato di custodia spiccato, su richiesta della Procura, dal Tribunale di Rovigo, che ha emesso altre 6 ordinanze.

L'inchiesta, denominata 'Natale d'Estate', è stata condotta carabinieri della Compagnia di Adria, che lo scorso luglio avevano scoperto e sequestrato 52 chili di hashish in un casolare abbandonato in provincia di Rovigo. Partendo da lì, gli investigatori sono arrivati all'ex commerciante d'auto, scoprendo che si riforniva in Calabria e poi piazzava la droga a uomini che a loro volta la vendevano nelle piazze di spaccio di tutto il Nord. Oltre al 50enne milanese, sono finiti in carcere altri tre uomini - uno svizzero e due marocchini - a Rovigo, mentre una donna marocchina residente a Taglio di Po è in carcere a Verona.