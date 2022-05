'Ndrangheta: commissariata la filiale italiana di Db Schenker

La divisione italiana della Db Schenker, colosso della logistica tedesco, è stata posta in amministrazione controllata dai giudici milanesi. L'accusa è quella di avere affidato subappalti per cinque anni ad una società di trasporti che fa capo a Nicola Bevilacqua, sebbene formalmente intestata alla moglie, e già colpita da una misura interdittiva antimafia. Bevilacqua è stato condannato in via definitiva a Catanzaro nel 2006 per associazione di stampo mafioso e, successivamente, indagato a Milano per intestazione di beni fittizia.

I subappalti affidati alla società di Bevilacqua, secondo le indagini della guardia di finanza di Milano e dei carabinieri di Como, ammonterebbero a circa due milioni di euro. Tutto è partito dalla scoperta di un carico di cocaina (trenta chili) sequestrato nel porto di Dover nel 2020: era a bordo di un camion riconducibile a Bevilacqua che lo trasportava per conto della Schenker Italiana, 1.400 dipendenti, filiale della Db Schenker, colosso controllato dal ministero delle finanze tedesco attraverso la società ferroviaria Deutsche Bahn.

L'amministrazione giudiziaria della società italiana, chiesta e ottenuta dai pm Paolo Storari e Silvia Bonardi, è di tipo preventivo e mira a evitare eventuali contaminazioni e permeabilità della criminalità organizzata. La società italiana non è sotto indagine e nemmeno i suoi manager.