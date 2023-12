Il Cpr di via Corelli è stato commissariato

Il Cpr di via Corelli a Milano è stato commissariato. Il gip Livio Cristofano ha accolto, convalidandolo, il sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla procura dopo avere scoperto che la società Martinina Srl, che lo gestisce, a novembre aveva ricevuto il rinnovo della convenzione con la prefettura per un altro anno. Sarebbe stato quindi inutile un altro provvedimento che i pm avevano chiesto, per impedire da lì in poi la partecipazione della società a nuove gare.

L'amministratore giudiziario sarà il commercialista milanese Giovanni Falconieri, che dovrà occuparsi del Cpr milanese, il Centro di permanenza per i rimpatri che accoglie i migranti, finito nella bufera a causa della gestione della società Martinina, la quale, in forza della convalida del sequestro, avrà il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Il gip, nel provvedimento, conferma le risultanze dell'inchiesta a carico della società (per frode e turbativa d'asta), scrivendo che la gestione del Cpr "non risponde minimamente alle richieste d'appalto e alla corresponsione economica garantita per ciascun trattenuto nella struttura". Sotto accusa la mancanza di servizi anche basilari, come la qualità del cibo e la pulizia dei bagni, così come l'assenza sostanziale di assistenza medica agli ospiti e pratiche per loro conto che, nonostante quanto dichiarato, non venivano espletate.

Il "lager" di via Corelli

Le condizioni di vita quotidiana nel Cpr, documentate nell'inchiesta anche attraverso video e fotografie, sono risultate letteralmente disumane, tanto che il consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno per chiedere la chiusura immediata della struttura. Nell'inchiesta, resa pubblica con un blitz della guardia di finanza il 1° dicembre, sono indagati Alessandro Forlenza, 40 anni, amministratore di fatto della Martinina, e la madre Consiglia Caruso, 73 anni, amministratrice di diritto.