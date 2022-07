Da Berlusconi a Apicella 600mila euro in 14 anni: "Compensi o regali"

Il cantante Mariano Apicella è stato protagonista, giovedì 7 luglio, dell'udienza nell'ambito del processo Ruby Ter, in cui l'ex premier Silvio Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre persone, in relazione al primo processo sul caso Ruby e sulle 'cene eleganti' nella residenza di Arcore. L'udienza si è svolta a Roma, nell'ambito di una 'tranche' separata dove gli imputati sono lo stesso Berlusconi e proprio Apicella, a cui l'ex premier era molto affezionato dal punto di vista artistico.

A parlare in udienza è stato Gianfranco Santolini, ragioniere e consulente della difesa di Berlusconi. In aula ha riferito che Apicella, dal 2002, ha ricevuto contributi di 3mila euro a cadenza mensile come "emolumenti, compensi e liberalità". Oltre a questo, però, il cantante napoletano avrebbe ricevuto, secondo Santolini, anche compensi straordinari. Ad esempio, 30mila nell'ottobre 2003 e 100mila euro nel 2008. "In tutto, dal 2002 al 2016, Apicella ha beneficiato di oltre 600mila euro", ha dichiarato il ragioniere. Compensi che, per Santolini, "avevano la natura di liberalità e li ritengo sganciati dalle vicende prcessuali".

Secondo la procura, Apicella avrebbe invece ricevuto 157mila euro in cambio della sua falsa testimonianza resa in merito alle serate di Arcore.