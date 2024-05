Sofia, uccisa dall'ex. I commoventi auguri dell'amica per il compleanno

Avrebbe compiuto 21 anni, martedì 28 maggio, Sofia Castelli, uccisa il 29 luglio 2023 dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui a Cologno Monzese. E, per il compleanno che non è più possibile festeggiare, la sua migliore amica Aurora Fiameni le ha dedicato una lunga lettera, affidandola ai social network. Aurora dormiva nella stanza accanto a quella di Sofia quando Zakaria sorprese la giovane nel sonno e la uccise a coltellate.

"Cara Sofia, questo periodo è stato 'troppo' per tutti noi, nessuno ti conosce realmente e nessuno conosce realmente me. È il tuo primo compleanno da quando non ci sei più", ha scritto Aurora, "e non esiste cosa più dolorosa che ripensare a te in questo giorno, la vita con te è stata talmente ingiusta, ed è proprio vero che le cose peggiori accadono alle persone migliori. Per quanto possa suonare fraintendibile mi sono sentita sollevata al pensiero che non hai sofferto mentre andavi via, di quel dolore non te ne meritavi nemmeno un briciolo".

"Da quando non ci sei più mi sono sentita persa, sola, ho sbagliato con tante persone e altrettante hanno sbagliato con me", ha proseguito Aurora, "ma ho capito una cosa: avrei dovuto perdonare prima me stessa. Faccio ancora fatica a parlare di te con altri, sembro fredda e menefreghista perché è l’unica arma di difesa per affrontare il vuoto che mi hai lasciato, per affrontare i sensi di colpa. Adesso continua il nostro, il mio di dolore come se non mi avesse già consumata abbastanza, ma sono consapevole che la vita tanto dà e tanto toglie quindi deve essere vissuta al 100%, anche per te".

"Ci sarebbero ancora così tante cose da dirti, da raccontarti", ha concluso Aurora, "ma voglio sperare che un giorno tutto questo dolore avrà un senso e sarò di nuovo pronta ad amare qualcuno anche solo la metà di quanto ho amato te. Questo era l’unico vero amore che ti meritavi. Buon compleanno Sofia".

Atqaoui è stato condannato il 12 aprile a 24 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Monza. Quella sera le due amiche erano tornate da una serata in discoteca, e avevano deciso di riposare in due stanze diverse per non svegliarsi il mattino dopo a vicenda. L'ex fidanzato di Sofia, che aveva ancora una copia delle chiavi di casa, si era introdotto nell'appartamento mentre le due giovani erano fuori, e si era nascosto nell'armadio.