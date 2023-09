Albero distrugge un'auto: comune di Milano condannato a risarcire la proprietaria

Il verde è del comune. E deve essere il comune a rispondere di eventuali danni, nonostante la manutenzione sia - da appalto - in capo ad altri. Il giudice della decima sezione del tribunale di Milano, Luigi Quatrida, ha condannato palazzo Marino a risarcire la proprietaria di un'auto che era stata distrutta da un albero caduto.

L'incidente era avvenuto il 25 aprile del 2019, quando la Toyota Aygo della donna era stata centrata dal tronco e dai rami di un grosso arbusto spinto giù dal vento in largo Brasilia, in zona Lorenteggio. La signora, che ha dovuto rottamare il veicolo perché il costo delle riparazioni superava il valore del mezzo, si è rivolta all'avvocatessa Elena Vengu, che ha citato in giudizio il comune. E ha vinto.

L'amministrazione, difesa dal legale Maurizio Bertoni, ha cercato di tirarsi fuori dalla causa, rimarcando che il verde è appaltato a delle aziende esterne e chiedendo che fossero proprio loro a rispondere dei danni alla macchina, che aveva subito lo "sfondamento della parte posteriore con ripercussioni su parte anteriore del tetto, ammaccature su altre parti della carrozzeria".

La tesi di palazzo Marino è stata però respinta dal tribunale, che ha condannato il comune a pagare 4.862 euro, il valore della macchina all'epoca, anche se la legale della vittima aveva chiesto oltre 10mila euro. La decisione si basa sul concetto di "custodia" previsto dal codice civile: "Poiché nel caso di specie la cosa da cui è originato il danno si trova in un'area verde pubblica, in relazione a tale cosa, trattandosi di un bene comunale, il comune assume la qualifica di custode ai sensi dell'art 2051 cc", ha messo nero su bianco il giudice. E per questo il comune "deve rispondere dell'evento dannoso".