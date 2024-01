Ultima Generazione contro il "Dito" di Cattelan: il Comune si costituisce parte civile e chiede risarcimento

Il comune di Milano si è costituito parte civile per la richiesta di risarcimento a Ultima Generazione relativamente alla vicenda della scultura imbrattata un anno fa in piazza Affari a Milano. I fatti risalgono proprio al gennaio scorso, quando gli eco attivisti avevano deciso di vandalizzare l’opera Love firmata da Maurizio Cattelan, nota a tutti come il Dito. Ad agire in quel caso erano stati tre ragazzi.

All’epoca dei fatti i ragazzi avevano raccontato: “Lo facciamo per mandare un messaggio chiaro: questo è un luogo simbolo dell’indifferenza rispetto al collasso climatico ed ecologico, qui si muovono molti soldi che vanno alle industrie del fossile”. Gli attivisti erano stati bloccati e identificati immediatamente.

Quello del Dito di Cattelan è stato uno dei primi interventi di Ultima Generazione che, tra strade bloccate e monumenti vandalizzati, fa parlare di sé da tempo. Che il comune abbia deciso di costituirsi parte civile in questo caso, potrebbe essere un primo passo, una decisione che potrebbe essere ripetuta. Basti pensare alla statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo per cui ci è voluto tempo per essere ripulita. O all’ultimo intervento, quello dell’albero di Natale Gucci in galleria.