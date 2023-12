Non gli piace la comunità terapeutica: uomo va in carcere e si fa arrestare

Meglio il carcere. Un ragazzo di 22 anni, cittadino italiano, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì con l'accusa di evasione dopo che lui stesso si è presentato al carcere di San Vittore.

Il giovane, stando a quanto ricostruito, si trovava ai domiciliari in una comunità terapeutica di Voghera per disintossicarsi, ma in serata avrebbe litigato per l'ennesima volta con il compagno di stanza. A quel punto, anche per un certo scarso gradimento della struttura, avrebbe raggiunto Milano e sarebbe andato direttamente al penitenziario di piazza Filangieri.

Da lì, la polizia penitenziaria ha quindi allertato gli agenti della questura, che hanno poi dichiarato in arresto il 22enne proprio per l'evasione dai domiciliari.