Nonostante il Daspo, Baby Gang farà un concerto a Milano

Mouhib Zaccaria, in arte Baby Gang, potrà esibirsi in un concerto a Milano. Il permesso arriva direttamente dalla Divisione Anticrimine della questura di Milano. Il rapper 20enne, uno abituato ad avere problemi con le forze dell'ordine, tanto da essere finito in carcere e aver ricevuto un foglio di via dalla città di Milano, potrà cantare per i suoi fan milanesi il 7 maggio al Fabrique.

L'autorizzazione, recapitata all'avvocato di Baby Gang, Niccolò Vecchioni, recita così: "La presente ad autorizzare Mouhib Zaccaria, destinatario di un provvedimento del divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento e del divieto di ritorno nel comune di Milano, a recarsi in tale comune in data 7 maggio 2022 dalle 9 alle 24, limitatamente ed esclusivamente per recarsi presso il locale "Fabrique" sito in Milano in via Fantoli 9".

Nel documento, che autorizza di fatto il concerto, la polizia di Stato non si limita a dire sì ma fornisce anche un'idea di itinerario da rispettare per raggiungere il locale. Il rapper "dovrà necessariamente attraversare il comune di Milano utilizzando la Tangenziale Est A51 e servirsi dell'uscita di via Mecenate per poi raggiungere via Fantoli, itinerario che dovrà altresì seguire per abbandonare il comune di Milano".

In caso di mancanza osservanza delle istruzioni ricevute, stando al foglio protocollato il 22 aprile, Baby Gang, che dovrà portare con sé il permesso in questione, rischia l'arresto (articolo 76 dlgs 159/2011). Il biglietto per l'evento di quel giorno - in prevendita a 30 euro - è già disponibile. Anche per questo il cantante lecchese sul suo profilo Instagram ha pubblicato per intero il documento della questura. Un modo per rassicurare i suoi fan sul fatto che non mancherà: "Non verrà annullato, state tranquilli".