In 70mila per il boss: il mega concerto nel parco fuori Milano

Le incertezze per via del temporale. Poi la conferma: il concerto del boss si farà. E in 70mila sono arrivati per assistere al suo mega show all'interno del Parco di Monza.

Martedì sera, poco prima delle 20, il leggendario artista americano è stato accolto con calorosi e fragorosi applausi. Chitarra al seguito ha fatto capolino sul palco del pratone della Gerascia all'interno dell'autodromo del parco di Monza per lo spettacolo di chiusura del suo tour europeo 2023. Sul palco anche la E Street Band. La prima canzone in scaletta è stata 'No Surrender', cantata dai fan in delirio che hanno dato inizio alla festa, tra mani al cielo e balli. Poi sono state suonate 'Ghosts', uscita nel 2020 con il penultimo album, e 'Prove it all night', del 1978. Molti i manifesti con cui il pubblico ha voluto comunicare con 'the boss', "Bruce this is my glory day", recitava uno di questi, ovvero "Bruce, questo è il mio giorno di gloria".

Il cantante e la sua E Street Band si erano già esibiti a Roma e a Ferrara, ma, a causa della devastazione provocata dal maltempo, il concerto a Monza era stato ufficialmente confermato solo nella mattinata di martedì 25 luglio. "Dopo gli ultimi temporali della scorsa notte sono in corso gli interventi di ripristino necessari a riportare piene condizioni di sicurezza in città - aveva scritto il comune di Monza in mattinata -. Sono 15 le squadre straordinarie allertate dal Servizio Giardini operative da questa mattina, e un centinaio le segnalazioni complessive ancora da trattare; 150 gli interventi completati durante la notte, per rimuovere piante e alberi caduti. Anche al Parco di Monza le squadre, con l'ausilio di 45 tecnici forestali, stanno completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia: a breve saranno aperti i varchi per consentire l'accesso ai tanti fan che hanno già raggiunto Monza per il concerto di stasera. Sentita la Prefettura e le autorità preposte alla sicurezza, infatti, il Parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70mila persone attese in città". Per verificare le condizioni di sicurezza la città e il parco erano stati anche sorvolati da un elicottero della polizia di Stato per una ricognizione. Rimossi gli alberi e i rami sradicati dal vento, i fan sono potuti entrare sul pratone per attendere il proprio idolo.