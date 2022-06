Concerto Greta Van Fleet a Milano, vietati gli alcolici e qualunque bevanda in vetro e lattine

Restrizioni alla somministrazione e vendita di bevande superalcoliche e altro, nei dintorni dell'ippodromo La Maura di Lampugnano (Milano), nella giornata e serata di giovedì 9 giugno, in occasione del concerto dei Greta Van Fleet. La decisione arriva dal prefetto Renato Saccone, che ha emanato un'apposita ordinanza.

Il divieto parte alle 9 di mattina del 9 giugno e termina alle 3 di notte del 10 giugno. L'area entro cui sussiste il divieto è quella delimitata dalle vie Ippodromo, Montale, Cascina Bellaria, Novara, Hara, Lampugnano e Pinerolo.

Il divieto riguarda la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Sono esclusi gli esercizi pubblici (bar, ristoranti e così via) per il servizio al tavolo.