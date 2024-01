Concetta Russo, chi impugnava la pistola che l'ha uccisa?

La domanda fondamentale a cui dare una risposta è una: chi impugnava l'arma che ha sparato il colpo che ha ucciso Concetta Russo? I carabinieri sono al lavoro per fare luce sul decesso della donna di 45 anni morta la mattina di Capodanno all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stata centrata alla testa da un colpo di pistola calibro 390.

La Russo, che da anni ormai viveva a Pantigliate, nel Milanese, è stata ferita mentre era in casa con i parenti in un appartamento di via del Plebiscito ad Afragola, nel Napoletano, e si è poi spenta dopo il trasporto al pronto soccorso.

La certezza è che il colpo di pistola è partito dall'interno della casa in cui la donna - sposata e madre di due figli - si era riunita con i familiari per festeggiare il nuovo anno. Con lei almeno una decina di persone. In queste ore gli investigatori - i carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura di Napoli Nord - stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per capire le modalità del drammatico incidente e soprattutto chi stesse impugnando la pistola. Nell'abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato un proiettile. Da lì la certezza che il colpo sia stato esploso proprio in quelle quattro mura. L'arma non è stata ancora trovata.