Concetta Russo muore colpita da un proiettile la notte di Capodanno

Concetta Russo, 45 anni, è morta dopo essere stata colpita nella notte da un colpo d'arma da fuoco alla testa mentre festeggiava il capodanno in casa con i parenti ad Afragola, nel Napoletano. La vittima era nata a Napoli, ma era residente a Pantigliate (Milano). Era tornata in Campania dalla famiglia per queste festività. La donna era giunta in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli con un mezzo di soccorso del 118 intorno all'una della scorsa notte e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo ulteriori accertamenti coordinati dalla Procura di Napoli Nord, il colpo di pistola calibro 380 che l'ha uccisa è partito dall'interno della casa in cui la donna si trovava con i famigliari per festeggiare il nuovo anno e dove c'erano oltre una decina di persone. All'interno dell'appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato un proiettile calibro 380.

Rispetto al 2023, +53% di feriti per i botti

In Italia, il numero totale dei feriti per i festeggiamenti di Capodanno è di 274, di cui 12 dovuti all'uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d'artificio.

I ricoverati sono stati 49. Negli ultimi dieci anni non si sono registrati mai così tanti feriti con prognosi riservata o inferiore ai 40 giorni. I dati evidenziano un aumento rispetto allo scorso anno in cui ci furono 180 feriti (48 ricoveri), con un aumento del 52% rispetto all'anno precedente. Sono stati 64 i minori che hanno riportato lesioni, rispetto ai 50 dello scorso anno. È quanto emerge dai dati riportati dal Dipartimento di pubblica sicurezza.