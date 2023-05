Il camion rischia ribaltarsi e perdere il carico: strada chiusa e intervento con la gru

Uno stampo da 200 quintali che rischiava di finire sull'asfalto e un tratto di strada chiuso con una gru in azione. Intervento di emergenza al confine tra Agrate Brianza e Concorezzo nel tardo pomeriggio di giovedì 18 maggio. In via Agrate, a ridosso dello svincolo delle tangenziali, un mezzo pesante ha rischiato di ribaltarsi e di perdere il carico. Sul posto, per riposizionare uno stampo da quasi 200 quintali, è stato necessario l'intervento del soccorso stradale: a Concorezzo intorno alle 18 è giunto il personale del Soccorso Stradale Bertani con una gru.

Per consentire le operazioni di soccorso sul mezzo e la mobilitazione del carico pesante in sicurezza il tratto è stato chiuso al traffico e in via Agrate, all'altezza del Parco Aldo Moro, sono intervenute anche i carabinieri e la polizia locale. L'interevnto è durato un paio d'ore, dalle 18 alle 20. Inevitabili i disagi per il traffico, nell'ora di punta.