Concorsi truccati all'università, il rettore: "Sgomento, fatto di una gravità inaudita"

24 i docenti dell'ateneo indagati per aver favorito assunzioni mirate e di favore

"Si tratta di ipotesi per ora, ma di una gravità senza precedenti per la Statale". Così il rettore dell'Università degli Studi di Milano, Elio Franzini ha commentato l'inchiesta della procura di Milano e dei carabinieri del Nas sui 'concorsi truccati 'che vede indagati 24 docenti dell'ateneo, tra cui il più noto è il virologo Massimo Galli.

"Nel confermare la nostra piena collaborazione alle indagini in corso, esprimo piena fiducia nel lavoro di tutti i nostri ricercatori", ha aggiunto Franzini, in merito alle indagini su presunte iscrizioni e nomine irregolari per un episodio di turbativa e falso ideologico. "Posso dire a nome dell'intera comunità della Statale - ha aggiunto il rettore - che stiamo seguendo con un senso di sconcerto e sgomento profondi quanto sta accadendo".

Indagato Massimo Galli

L'indagine, denominata Laurus (alloro), ha portato alla denuncia in stato di libertà di 33 persone. Il volto più noto di tutti è sicuramente quello di Massimo Galli, professor ordinario di Malattie infettive dell'Università di Milano, nel Dipartimento di scienze biomediche cliniche all'ospedale Sacco.

Di cosa sono accusati i docenti

Le attività investigative del Nas, tuttora in fase di indagini preliminari, hanno consentito allo stato di contestare agli indagati associazione a delinquere, corruzione abuso d’ufficio, turbata libertà degli incantie falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale.

Le "anomalie" riguarderebbero più episodi di condizionamento delle assunzioni pubbliche di docenti ordinari e associati ma anche di assistenti e dirigenti ospedalieri. Le assunzioni, secondo le accuse, arrivavano secondo criteri non meritocratici, ma con lo scopo di favorire specifici candidati tramite la preventiva "profilazione" dei bandi di concorso sul prescelto da favorire. Il sistema era possibile anche grazie alla complicità dei membri delle commissioni concorsuali, scelti di volta in volta secondo gli obiettivi da raggiungere.