"Comprava" bimbi da abusare: condannato un 50enne a Milano

Due anni e quattro mesi di reclusione. È la condanna per l'uomo di 50 anni che era stato arrestato ad agosto scorso per cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Il 50enne era stato arrestato dalla polizia postale in un'inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo.

Stando a quanto ricostruito dall'indagine, tra il 2019 e il 2020 il maniaco avrebbe condiviso online circa 400 file tra foto e video, anche con immagini di minori di 16 anni. Lui stesso avrebbe più volte pubblicato in rete annunci in cui cercava giovani madri o genitori in difficoltà per "comprare" minorenni per poi commettere gli abusi.

L'imputato è stato giudicato con rito abbreviato dal Gip Teresa De Pascale, che gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e lo ha condannato anche a una multa di 3.400 euro. Durante il processo, il 50enne ha ammesso di avere un "problema grave" e ha detto di volersi "curare".