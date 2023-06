Drogò e violentò cinque ragazze, l'imprenditore Di Fazio condannato anche in Appello

È stato condannato in Appello a 9 anni di reclusione l'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, considerato responsabile di cinque violenze sessuali nonché di maltrattamenti all'ex moglie. In primo grado l'uomo, che ha 51 anni, era stato invece condannato a 15 anni e mezzo con rito abbreviato. In Appello la sostituta procuratrice generale Laura Gay aveva chiesto 12 anni di reclusione. La riduzione (sia della richiesta sia, ancor più, della condanna) è dovuta fra l'altro al riconoscimento della 'continuazione' dei reati.

Di Fazio era stato arrestato nel mese di maggio del 2021, dopo avere violentato una studentessa di 21 anni in precedenza stordita con benzodiazepine. Proprio questo il caso che, in primo grado, era stato conteggiato 'a parte' rispetto agli altri, portando a una pena maggiore. Secondo le indagini, avrebbe anche fotografato le sue vittime, stordite e seminude. Le foto sono state ritrovate nel suo cellulare.

Archiviata invece già in passato la posizione della sorella, medico di professione, inizialmente sospettata di avere aiutato Di Fazio a ottenere le ricette per procurarsi un farmaco a base di benzodiazepine. Dalle indagini non era emerso alcun elemento sulla consapevolezza dell'uso che l'uomo avrebbe fatto dei farmaci prescritti, e per di più alla dottoressa non era stato possibile ricondurre alcune delle ricette ritrovate.