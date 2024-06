Simba La Rue condannato in appello a 3 anni e 9 mesi

Condanna a quasi quattro anni per Simba La Rue. L'artista, al secolo Mohamed Lamine Saida, era a processo a Milano con rito abbreviato per la cosiddetta 'faida tra trapper'. Per la precisione Simba è stato condannato in appello a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni, poco meno rispetto a quanto deciso in primo grado.

Per il 22enne la corte ha riconosciuto sia il reato di lesioni, sia quello di rapina. Il pg Massimo Gaballo aveva chiesto una condanna a 8 mesi solo per lesioni. Per quanto riguarda gli altri imputati, i giudici hanno ridotto altre due condanne e confermato per gli altri la sentenza di primo grado.

La vicenda

Il processo ruotava attorno a un'aggressione avvenuta in via Settala, aggressione che sarebbe stata commessa dal gruppo "per sfregio e punizione" per "mortificare" la vittima, ai danni di un giovane di gruppo rivale quello di Baby Touché, anche lui trapper. Non solo, c'erano anche le lesioni aggravate ai danni di Touché che, tuttavia, non ha posto querela nei confronti degli impuntati. Quella di Touché, secondo la Procura, sarebbe stata una "reticenza per una logica di banda".