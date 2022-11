Distratto dalla chat erotica investe e uccide una donna: autista Atm condannato

Ha patteggiato una condanna a un anno e 6 mesi (con la pena sospesa) l'autista Atm della linea 727 che nel dicembre del 2020 in via Gorki a Cinisello Balsamo travolse e uccise una donna di 53 anni, Cristina Conforti, mentre stava messaggiando su una chat a luci rosse.

Il gap del tribunale di Milano, Marco Formentin, ha deciso anche la sospensione della patente per due anni nei confronti dell'autista accusato di omicidio stradale. Il dipendente Atm, inoltre, ha offerto una cifra a titolo di risarcimento a favore della sorella della vittima, altri familiari (il marito e due figli) hanno già ricevuto un ristoro economico da parte dell'assicurazione.

Tutto era accaduto poco prima delle 15:30 dell'11 dicembre 2020 in via Gorki, la strada che costeggia il Parco Nord e porta all'ospedale Bassini. A nulla erano serviti i soccorsi: sul posto erano intervenuti i sanitari del 112 con un'ambulanza e un'automedica ma i sanitari non avevano potuto fare altro che constatare il decesso. In base agli accertamenti disposti dalla procura è emerso che il conducente del bus stava chattando proprio nei minuti in cui è avvenuto l'incidente.