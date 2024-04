Drogava le vittime e le violentava, Antonio Di Fazio condannato a nove anni

Stordiva le vittime con benzodiazepine sciolte nelle bevande e poi abusava di loro. È arrivata la condanna definitiva a nove anni per l'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio. L'uomo ha violentato cinque donne. Ora la Cassazione ha messo la parola 'fine' alla vicenda processuale. Nel maggio del 2021 l'ex manager era stato arrestato dopo aver abusato di una studentessa di 21 anni che aveva attirato a casa sua con l'offerta di uno stage.

Non solo. Di Fazio dovrà affrontare nuovamento il processo per maltrattamenti lunghi dieci anni e violenza sessuale con narcotizzazione ai danni dell'ex moglie che risale al 2012. Le condotte erano state derubricate in Appello come stalking, poi prescritte. Ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pg e dell'avvocata della vittima, Maria Teresa Zampogna.

L'avvocato della difesa, Ivano Chiesa, ha commentato: "Non riuscirò mai a capire come si possano dare otto anni ad Alberto Genovese per degli stupri e 9 al mio assistito per violenza sessuale fotografica ossia per aver fatto delle foto intime. Mi pare evidente una enorme differenza di gravità tra le due ipotesi, ammesso che esista la violenza sessuale fotografica".

L'imprenditore è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di parte civile, senza possibilità di ricorso. In primo grado all'ex manager erano stati inflitti 15 anni e mezzo di carcere dal gup Anna Magelli, la quale non aveva riconosciuto la continuazione tra i reati. Applicata invece dai giudici in secondo grado che avevano assolto Di Fazio dal reato di sequestro di persona relativo al caso della studentessa 21enne. Nelle motivazioni della condanna d'Appello i giudici avevano scritto: "Ha svolto fino alla fine una difesa mirante a denigrare le sue vittime, a farle passare per ragazze disinvolte e pronte a vendersi, mentitrici, volontarie assuntrici di sostanze da sballo, assetate di profitti, occasioni di lavoro".