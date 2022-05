Condannato l'agente immobiliare a processo per aver drogato e violentato una donna

È stato condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi di reclusione Omar Confalonieri, l'agente immobiliare 48enne accusato di aver narcotizzato una coppia - davanti alla figlia di pochi mesi - e di aver abusato della donna, approfittando di un appuntamento di lavoro per vendere loro un garage. La condanna è stata pronunciata nel pomeriggio di giovedì 26 maggio dal gup del tribunale di Milano Massimo Baraldo.

Confalonieri è stato assolto dall'accusa di sequestro di persona perché il fatto non sussiste, il giudice ha accolto così solo in parte la richiesta del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del sostituto Alessia Menegazzo che avevano chiesto 10 anni e 4 mesi. L'uomo, assente alla lettura del verdetto, è in carcere dal novembre scorso; non gli sono state concesse le attenuanti generiche avendo alle spalle un'altra condanna per stupro nel 2009.

In mattinata, nell'udienza a porte chiuse, l'imputato si sarebbe scusato mostrando "un ravvedimento sincero" hanno spiegato i difensori che hanno annunciato la probabile impugnazione della sentenza, dopo la lettura delle motivazioni che saranno rese note tra 60 giorni. "Ci sono tante cose da rivedere e sul tema dell'incapacità di intendere le conclusioni non ci trovano d'accordo", hanno precisato i legali. Il giudice ha deciso anche le provvisionali per le vittime: 30mila euro a lei e 15mila a lui. Piuttosto soddisfatto l'avvocato delle parti civili di fronte "a un quadro accusatorio che ha retto, la procura ha i margini per ricorrere contro l'assoluzione per sequestro di persona".