Va a salutare i colleghi in ditta e muore: condannato il datore di lavoro

Dal giorno successivo sarebbe stata in pensione, ma aveva deciso di andare in ditta per salutare i colleghi e ritirare una pianta che le avevano regalato. Proprio all'interno dell'azienda è caduta da una scaletta con appena sei gradini sbattendo la testa e morendo poco più di 48 ore dopo. Per questo il datore di lavoro della donna, assunta con un contratto di consulenza, è stato condannato per omicidio colposo a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa e non menzione.

Secondo l'accusa sarebbero state violate le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro perché, tra le altre cose, la scala non era corredata di un corrimano, sostegno a cui la donna avrebbe potuto aggrapparsi e (forse) salvarsi. A deciderlo è stato il gup milanese Massimo Baraldo al termine del processo con rito abbreviato. Tutto era accaduto a ottobre 2020 quando la professionista, prima di andare a casa, si era recata nel locale refettorio dell'azienda (che si trova nella periferia nord-est di Milano). Per raggiungere la sala ha dovuto scendere una scaletta e proprio mentre scendeva le scale avrebbe perso l'equilibrio cadendo "in avanti lungo il percorso delle scale sbattendo fortemente la parte frontale del capo sugli scalini o sul pavimento". Era stata trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso di Città Studi, dove era stata operata, ma purtroppo non era servito a niente.

Ad accorgersi che qualcosa non andava era stato il marito della donna che, dopo una consulenza tecnica, aveva sporto denuncia. Il tribunale gli ha dato ragione perché "risulta (...) provato (...) che sulla scala ove è avvenuta la caduta non era stato installato 'almeno un corrimano' (...) , dispositivo di protezione" che "avrebbe certamente attenuato gli effetti della caduta". Se ci fosse stato, forse, la donna avrebbe potuto evitare la caduta o "quantomeno ridurne la violenza".